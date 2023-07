Rajasthan Politics: विधायकों के निलंबन का मामला, पायलट खेमे की बगावत पर HC 24 अगस्त को करेगा अंतिम सुनवाई

Rajasthan Politics मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के बीच मिलकर काम करने की सहमति बनी थी। लेकिन मामला न्यायालय में लंबित है । उस समय कांग्रेस का सियासी संकट दो महीने चला था । बाद में पायलट के साथ बगावत करने वाले विधायकों में गजेन्द्र सिंह व भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। ऐसे में अब यह मामला पायलट सहित 17 विधायकों का रह गया है।

पायलट खेमे की बगावत पर राजस्थान उच्च न्यायालय 24 अगस्त को अंतिम सुनवाई करेगा।

