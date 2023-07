Rajasthan: पत्नी की शिकायत पर निलंबित VDO गिरफ्तार, पत्नी ने लगाया था चोरी का आरोप

उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने निलंबित चल रहे VDO (विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर) अजमल खान को उनकी पत्नी की शिकायत के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया था। इसके चलते दोनों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों कुछ माह से अलग रहने लगे।

पत्नी की शिकायत पर निलंबित VDO गिरफ्तार

उदयपुर, ऑनलाइन डेस्क। उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने निलंबित चल रहे VDO (विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ) अजमल खान को उनकी पत्नी की शिकायत के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ने अपने पति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया था। इसके चलते दोनों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों कुछ माह से अलग रहने लगे। पहले दोनों पति-पत्नी सेक्टर-12 स्थित विनायक नगर में किराए के मकान में रह रहे थे। पति अजमल खान के खिलाफ उसकी पत्नी रानू बालोत ने सवीना थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि वह और उसकी बेटी जुलाई 2022 से पति अजमल खान के साथ किराए के मकान में रह रही थी। 22 अप्रैल 2023 को दोनों पति-पत्नी का आपसी विवाद हुआ था। तब से पति अजमल खान घर पर रहने नहीं आया। इसी बीच पत्नी रानू बालोत किराए के मकान में ताला लगाकार किसी काम से जयपुर गई थी। तभी पीछे से पति अजमल खान और मकान मालिक समसुद्दीन ने नाजायज तरीके से ताला तोड़ दिया। फिर घर में रखा सारा सामान चुरा लिया। पत्नी ने चोरी का आरोप लगाते हुए सामान वापस दिलाने और पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद पति अजमल खान को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पति अजमल खान कोटड़ा के मेवाड़ों का मठ में विलेज डवेलपमेंट ऑफिसर है। करीब 3 माह पहले ही दोनों की शादी हुई थी। पत्नी ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया था।

Edited By: Versha Singh