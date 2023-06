Crime in Rajasthan: युवती ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो सिर में मारी गोली, ग्रामीणों ने आरोपी को कब्जे में लिया

सवाईमाधोपुर जिले के बरनाला गांव में शुक्रवार को चार युवकों ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ की। युवती ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो तो एक युवक ने उसके सिर में गोली मार दी। जानकारी के अनुसार युवती पूजा अपनी भाभी उर्मिला के साथ घर में थी। मौका देखकर गांव के चार युवक भानुप्रतापअंकितकुलदीप और कृष्णा युवती के घर में घुसे।

सवाईमाधोपुर जिले के बरनाला गांव में चार युवकों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसकी हत्या कर दी।(जागरण)

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान में सवाईमाधोपुर जिले के बरनाला गांव में शुक्रवार को चार युवकों ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ की। युवती ने विरोध किया तो एक युवक ने उसके सिर में गोली मार दी । स्वजनों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया,लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे आरोपितों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया। ग्रामीणों ने युवक के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बाटोदा थाना पुलिस युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़वाकर थाने ले गई। देशी कट्टे से सिर में मारी गोली जानकारी के अनुसार युवती पूजा अपनी भाभी उर्मिला के साथ घर में थी। मौका देखकर गांव के चार युवक भानुप्रताप,अंकित,कुलदीप और कृष्णा युवती के घर में घुसे। युवकों ने उर्मिला को पानी लेने के लिए भेज दिया और फिर युवती से छेड़छाड़ करने लगे । युवती ने इसका विरोध किया तो भानुप्रताप ने देसी कट्टे से उसके सिर में गोली मार दी। वारदात के बाद तीनों युवक हुए फरार गोली की आवाज सुनकर पानी लेने गई उर्मिला मौके पर पहुंची और देखा तो पूजा खून से सनी जमीन पर पड़ी थी। इस पर उर्मिला ने बाहर आकर शौर मचाना प्रारंभ किया। कुछ ही देर में ग्रामीण एकत्रित हो गए और युवती को अस्पताल ले गए । मौका देखकर तीन युवक तो फरार हो गए । लेकिन भानुप्रताप को ग्रामीणों ने पकड़ कर पेड़ से बांध दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने भानुप्रताप की पिटाई की। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी भानुप्रताप को ग्रामीणों से छुड़ाकर थाने में ले गए ।

Edited By: Piyush Kumar