Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश का दौर जारी, नाले में डूबा बच्चा; सीकर-अजमेर में रेलवे ट्रैक डूबा

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रविवार रात से सोमवार तक रुक-रुक कर तेज बारिश हुई है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह तेज बारिश के बीच छह साल के बच्चे की नाले में बहने से मौत हो गई। मृतक बच्चे के स्वजन झारखंड के थे और उसके पिता जयपुर में मजदूरी करते थे। अजमेर में अस्पतालों में भरा पानी जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल और अजमेर के सरकारी अस्पताल के कई वार्डों में पानी भर गया । मरीजों के पलंग के नीचे पानी भर गया,काफी मशक्कत के बाद पानी बाहर निकाला जा सका। सीकर और रेलवे में रेलवे स्टेशन पर पटरी पानी में डूब गई। माउंट आबू में सबसे ज्यादा हुई बारिश प्रदेश के एकमात्र पवर्तीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भारी बारिश के कारण वेस्ट बनास बांध का जल स्तर बढ़ गया। प्रदेश के अधिकांश बांधों व नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कई बांधों के गेट खोलकर पानी निकाला गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश माउंट आबू में नौ इंच बारिश हुई है। तेज बारिश के कारण अरावली की पहाड़ियों और सड़कों पर पानी तेजी से बहना शुरू हो गया। तेज बारिश के कारण वेस्ट बनास बांध का गेज 23 फीट से ऊपर चला गया।जयपुर,टोंक,सीकर,पाली,करौली,अजमेर एवं जालौर जिलों में चार इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। बारां, बूंदी समेत कई जिलों में अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को बारां,बूंदी,डूंगरपुर,झालावाड़,कोटा,प्रतापगढ़ और सवाईमाधोपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बुधवार को बीकानेर,बाड़मेर,हनुमानगढ़,जैसलमेर,जालौर व श्रीगंगानगर जिलों में धूप निकल सकती है।

