'कांग्रेस सरकार के खिलाफ चढ़ा जनता का पारा, सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता', बीकानेर में गरजे पीएम मोदी

बीकानेर, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में औघोगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इनफ्रास्ट्रक्चर को हाइटेक बना रहे हैं।

'राजस्थान के बेटे-बेटियों को मिलेगा विकास का लाभ'

पीएम मोदी ने कहा कि यहां तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के युवाओं और राजस्थान के बेटे-बेटियों को होगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू-कश्मीर से जोड़ेगा।

#WATCH | "Rajasthan has the potential for fast pace development...youth of Rajasthan will be benefitted most with the increasing connectivity...Greenfield Expressway corridor will connect Rajasthan with Haryana, Punjab, Gujarat and Jammu & Kashmir...": PM Modi in Bikaner pic.twitter.com/e6Hz7LGAul July 8, 2023

सीमांत गांवों को घोषित किया देश का पहला गांव- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके विकास के लिए हमने जीवंत गांव योजना शुरु की है। हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है।

'जब जनता का चढ़ता है पारा तो सत्ता बदलते भी नहीं लगता वक्त'

इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि मेरे लिए यह शहर इसलिए भी खास है, क्योंकि बीकानेर को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। यहां काशी की तरह ही गौरवशाली अतीत भी है और अध्यात्म भी है। आपका ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में केवल मौसम का ही पारा नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता।

#WATCH | "The enthusiasm of the people is telling that not only the temperature of the weather has risen in Rajasthan, but the temperature of the people has also risen against the Congress government. When the temperature of the public rises, it does not take time for the heat of… pic.twitter.com/gVA8OZTp28— ANI (@ANI) July 8, 2023

'कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं अपनी हार पर भरोस'

उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय-बाय मोड में आ गई है। मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। पुरानी कहावत है कि दीया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है।

देश को गाली देकर बदनाम करते हैं कांग्रेस के नेता- पीएम मोदी

पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अगर सत्ता में रहती है तो खा-खाकर देश को खोखला कर देती है और जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं तो देश को गाली दे-देकर बदनाम करते हैं। इनके नेता विदेश में जा-जाकर भारत को गाली देते हैं। यहीं नहीं सेना को भी नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या-क्या नहीं किया। ये सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं। सेना के काम में भी ये लोग झूठ और धोखेबाजी से बाज नहीं आते।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े-बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है।

#WATCH | 'Congress ka matlab hai loot ki dukan, jhooth ka bazaar'...Farmers of Rajasthan have suffered the most due to the Congress government...Ever since the Congress government came to power in Rajasthan, what did they do? For 4 years, the entire Congress party and the… pic.twitter.com/R6yONkP0L1— ANI (@ANI) July 8, 2023

'भ्रष्टाचार की रैंकिंग में नंबर वन आता है राजस्थान'

पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। हालात ये है कि यहां रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को बचाने में यहां की पूरी सरकार जुटी हुई नजर आती है। राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, इसने एक और पहचान बनाई है। भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टिकरण। हालत ये है कि जब भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती है तो उसमें राजस्थान नंबर वन पर आता है।

पीएम मोदी ने किया राजस्थान को नमन

इससे पहले पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए वीरों की धरती राजस्थान को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये धरती बार-बार, जो विकास से समर्पित लोग हैं, उनकी प्रतीक्षा भी करती है और बुलावा भी भेजती है। देश विकास की नई-नई सौगात, इस वीर धरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता है।