VIDEO: 'धैर्य है या सिर्फ दादागीरी', थाने में जाकर राज्यवर्धन राठौड़ ने लगाई अधिकारियों की क्लास

वायरल वीडियो में राज्य मंत्री एक पुलिस अधिकारी को फटकारते हुए कह रहे हैं, बेसिक मैनर आपने नहीं सीखी या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है। कोई धैर्य, कुछ है, कोई जनता की सेवा मन में है? या दादगीरी है।

Rajasthan: Cabinet Minister Rajyavardhan Singh Rathore visits the police station after a complaint was filed about Army commando Arvind, stationed in J&K, being stripped and beaten with a stick by Jaipur police. Rathore reprimanded the ACP over the incident pic.twitter.com/emEOSn4bQm