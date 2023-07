Jaipur Earthquake: भूकंप के झटकों से हिली जयपुर की धरती, सहमे लोग घरों से आए बाहर

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह करीब चार बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.5 बताई जा रही है। भूकंप के झटके लगने के बाद लोग अपने घरों और अपार्टमेंट्स से बाहर आए गए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया कि जयपुर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे।

Rajasthan | An earthquake of Magnitude 4.4 strikes Jaipur

I hope you all are safe!

भूकंप सुबह करीब 4.09 बजे आया। एनसीएस के मुताबिक, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर बताया कि भूकंप की तीव्रता 4.4 रही। अक्षांश: 26.88 और लंबाई: 75.70, गहराई: 10 किमी, स्थान: जयपुर, राजस्थान रहा।

Another Earthquake of Magnitude 3.1 on the Richter Scale strikes Rajasthan's Jaipur: National Center for Seismology https://t.co/Nz3BwAsSfx pic.twitter.com/3wrl0wXozI— ANI (@ANI) July 20, 2023