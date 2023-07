सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स के लिए गुड न्यूज, वीडियो और रील्स बनाने पर राजस्थान सरकार देगी 5 लाख रुपये

जयपुर, एएनआइ। इस साल के अंतिम महीने में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाल हैं। चुनाव को लेकर राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। आज के दौर में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण जरिया बना चुका है।

इसी बीच राजस्थान सरकार ने एलान किया है कि जो भी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स राज्य सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की प्रचार-प्रसार करेंगे, उन्हें 5 लाख दिए जाएंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना जारी करते हुए ये बात कही गई।

राजस्थान सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए देश के युवाओं को फायदा मिलेगा। बता दें कि पार्टी के मुताबिक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन दिए जाएंगे। विज्ञापन के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात जनता तक पहुंचाने वाली है।

युवाओं को मिलेगा फायदा: प्रताप खाचरियावास

राजस्थान सरकार की इस योजना को लेकर राज्य में काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने इस योजना की सरहाना की। उन्होंने कहा," "यह एक बहुत अच्छा निर्णय है। सरकार के सभी निर्णय युवाओं को बढ़ावा देने वाले हैं। यह एक बड़ा कदम होगा और इससे युवाओं को फायदा होगा।"

#WATCH | On Rajasthan government to collaborate with social media handlers and pay up to Rs 5 lakh to them for running government ads, Rajasthan Minister Pratap Khachariyawas says, "It is a very good decision. All decisions of the government are ones that promote the youth and… pic.twitter.com/P9AuLb05Cr