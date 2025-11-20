राजस्थान इलेक्टोरल रोल सुपरवाइजर की सीने में दर्द के बाद मौत, परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में लगे एक सुपरवाइज़र की करौली में सीने में दर्द की शिकायत के बाद मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि चल रहे अभियान के कारण वह बहुत ज्यादा दबाव में थे।

पुलिस ने बताया कि हिंडौन के 'पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल' में SIR सुपरवाइजर के तौर पर तैनात स्कूल लेक्चरर संतराम सैनी (45) ने बुधवार रात करसूली गांव में अपने घर पर अचानक सीने में दर्द की शिकायत की और थोड़ी देर बाद गिर पड़े।

सैनी के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि SIR से जुड़े काम के बोझ और अधिकारियों के दबाव के कारण वह बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें हाल ही में इस काम से जुड़ा एक नोटिस मिला था और वह पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा शांत थे।