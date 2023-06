सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पारित बजट में की गयी घोषणाओं से गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटने का काम किया गया है और इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को लेकर देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्हीं मुद्दों के आधार पर हमने बजट में घोषणा की है।

Rajasthan: सीएम गहलोत का पायलट खेमे पर पलटवार, बोले- जनता कांग्रेस को राजस्थान की सेवा करने का फिर देगी मौका

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जनता की पहली पसंद कांग्रेस है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सेवा करने का एक और मौका देगी। चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ''आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार वापसी करेगी। हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। जनता हमें राज्य की सेवा करने का एक और मौका देगी।" सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पारित बजट में की गयी घोषणाओं से गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटने का काम किया गया है और इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को लेकर देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उन्हीं मुद्दों के आधार पर हमने बजट में घोषणा की है और गरीब-अमीर के बीच की खाई को पाटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे आम गरीब सामान्य जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में शहरी ओलंपिक खेल 10 जुलाई से शुरू होंगे। जिस तरह से ग्रामीण ओलंपिक खेलों में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, उसी तर्ज पर अब 10 जुलाई से शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने राज्य में भाजपा से सत्ता छीनने के लिए 199 में से 99 सीटें हासिल की थीं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आरोपों से घिरे कई मंत्रियों का टिकट काटने का दबाव बनाया जा रहा है, तो कई विधायक अपनी जगह पुत्र-पुत्रियों को टिकट दिलाने की जोड़तोड़ में जुटे हैं। प्रदेशभर में घूम-घमकर चुनावी बिसात पर गोटियां बिछा रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से चुनौती मिल रही है। पायलट खेमा चाहता है कि टिकट वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे।

