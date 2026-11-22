डिजिटल डेस्क, अजमेर। राजस्थान के विश्वप्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले में इन दिनों संस्कृति, परंपरा और बेशकीमती पशुओं की शानदार मौजूदगी देखने मिल रही है। मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से लाए गए करोड़ों रुपये कीमत के घोड़े, भैंसे और बुल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

इन पशुओं की कीमत, कद-काठी और शाही देखभाल ने लग्जरी कारों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिससे मेले में आने वाले लोगों का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। छोटा सुल्तान भैंसा पुष्कर मेले में 51 लाख रुपये कीमत का जो पाड़ा यानी भैंसा सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसका नाम छोटा सुल्तान है। यह मुर्रा नस्ल का करीब 800 किलो वजनी भैंसा है, जिसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग साढ़े पांच फीट बताई गई है और इसकी उम्र करीब साढ़े तीन साल है। इसके मालिक ने इसकी कीमत 51 लाख रुपये तय की है।

रशियन घोड़े की चर्चा मेले में चर्चित 7 करोड़ रुपये कीमत वाला घोड़ा फरजंद रशियन नहीं, बल्कि शुद्ध मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। कुछ रिपोर्टों में रूसी व्यापारियों द्वारा बड़ी बोली या ऑफर लगाए जाने की चर्चा के कारण इसे रशियन घोड़ा समझे जाने का भ्रम पैदा हुआ, जबकि हकीकत में यह मारवाड़ी नस्ल का है और कुछ जगह इसे मारवाड़ी नस्ल के घोड़े के रूप में भी बताया गया है।

इसकी ऊंचाई 64 इंच से अधिक है और यह खास बनावट तथा कानों की कुंडी के लिए जाना जाता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लग्जरी कारों की कीमत भी इसके सामने कम पड़ जाए। इसे पीने के लिए मिनरल वाटर , दिन में तीन बार देसी गाय का 5-5 लीटर दूध, चना-दाल और विशेष सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं।

राणा घोड़ा और गुलाबो राणा राजस्थान के पुष्कर मेले और पशु मेलों में चर्चा में रहने वाला प्रसिद्ध घोड़ा है, जो ढोल की थाप पर डांस और करतब करता है। मेला मैदान में आयोजित अश्व नृत्य प्रतियोगिता में राणा गुलाबो ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों व पर्यटकों का खूब ध्यान खींचा।