7 करोड़ का रशियन घोड़ा, 5 करोड़ की गुलाबो घोड़ी; बाहुबली राणा का जलवा, पुष्कर मेले में मची धूम
राजस्थान के पुष्कर पशु मेले में करोड़ों रुपये के बेशकीमती पशु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनमें 7 करोड़ का फरजंद घोड़ा, 51 लाख का छोटा सुल्तान भैंसा और 1 करोड़ का पंचमुखी बुल शामिल हैं।
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डिजिटल डेस्क, अजमेर। राजस्थान के विश्वप्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले में इन दिनों संस्कृति, परंपरा और बेशकीमती पशुओं की शानदार मौजूदगी देखने मिल रही है। मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से लाए गए करोड़ों रुपये कीमत के घोड़े, भैंसे और बुल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
इन पशुओं की कीमत, कद-काठी और शाही देखभाल ने लग्जरी कारों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिससे मेले में आने वाले लोगों का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है।
छोटा सुल्तान भैंसा
पुष्कर मेले में 51 लाख रुपये कीमत का जो पाड़ा यानी भैंसा सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसका नाम छोटा सुल्तान है। यह मुर्रा नस्ल का करीब 800 किलो वजनी भैंसा है, जिसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग साढ़े पांच फीट बताई गई है और इसकी उम्र करीब साढ़े तीन साल है। इसके मालिक ने इसकी कीमत 51 लाख रुपये तय की है।
रशियन घोड़े की चर्चा
मेले में चर्चित 7 करोड़ रुपये कीमत वाला घोड़ा फरजंद रशियन नहीं, बल्कि शुद्ध मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। कुछ रिपोर्टों में रूसी व्यापारियों द्वारा बड़ी बोली या ऑफर लगाए जाने की चर्चा के कारण इसे रशियन घोड़ा समझे जाने का भ्रम पैदा हुआ, जबकि हकीकत में यह मारवाड़ी नस्ल का है और कुछ जगह इसे मारवाड़ी नस्ल के घोड़े के रूप में भी बताया गया है।
इसकी ऊंचाई 64 इंच से अधिक है और यह खास बनावट तथा कानों की कुंडी के लिए जाना जाता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लग्जरी कारों की कीमत भी इसके सामने कम पड़ जाए। इसे पीने के लिए मिनरल वाटर , दिन में तीन बार देसी गाय का 5-5 लीटर दूध, चना-दाल और विशेष सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं।
राणा घोड़ा और गुलाबो
राणा राजस्थान के पुष्कर मेले और पशु मेलों में चर्चा में रहने वाला प्रसिद्ध घोड़ा है, जो ढोल की थाप पर डांस और करतब करता है। मेला मैदान में आयोजित अश्व नृत्य प्रतियोगिता में राणा गुलाबो ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों व पर्यटकों का खूब ध्यान खींचा।
वहीं गुलाबों घोड़ी ने भी बिना किसी फिल्मी गाने के, केवल पारंपरिक ढोल की आवाज और मालिकों के इशारों पर लयबद्ध कदमताल और करतब दिखाए। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 5 करोड़ रुपये बताई गई है।
कभी आगे के पैरों को उठाकर तो कभी शरीर को झुलाकर ठुमके लगाते हुए इन घोड़ों ने देशी-विदेशी पर्यटकों को हैरान कर दिया और इनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं।
रशियन पंचमुखी बुल
पुष्कर पशु मेला 2026 में एक दो वर्षीय रशियन पंचमुखी बुल यानी झोटा भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये मांगी जा रही है। मालिक द्वारा इस पशु की कीमत एक करोड़ रुपये रखी गई है और कुछ वीडियो विवरणों के अनुसार इसकी ऊंचाई 5 फीट से ज्याद बताई गई है।
सोशल मीडिया पर इन सभी पशुओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन जानवरों के वीडियो देख लोग बड़ी संख्या में मेले में इन्हें देखने पहुंच रहे हैं।
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