जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के अजमेर जिले में विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 का भव्य शुभारंभ मंगलवार को पारंपरिक पूजा, ध्वजारोहण और नगाड़ा वादन के साथ हुआ है। पर्यटन विभाग के मुख्य सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम 17 से 24 नवंबर 2026 तक चलेंगे, जिसमें भाग लेने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु और पशुपालक पहुंचे।

मेला मैदान में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के बीच चक दे इंडिया की थीम पर फुटबॉल मैच भी खेला गया। मेले के पहले दिन शाम को पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर सामूहिक दीपदान का आयोजन हुआ। कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाले मेले के तहत 20 नवंबर यानी एकादशी से पंचतीर्थ महास्नान के साथ धार्मिक मेला प्रारंभ होगा।

धार्मिक मेले में संतों महंतों के शाही स्नान की परंपरा निभाई जाएगी। देश के अलग-अलग हिस्सों से संत धार्मिक मेले में पहुंचेंगे। 21 करोड़ का घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र पुष्कर में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की रौनक देखते ही बन रही है। मेले में 21 करोड़ रुपये कीमत वाला घोड़ा गोल्डन किंग लोगों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। उसकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर बाउंसर तैनात किए गए हैं।

वहीं, सूरत से पहुंचे मारवाड़ी नस्ल के इस घोड़े की ब्रीडिंग फीस करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा एक करोड़ रुपये कीमत वाली नगीना नाम की घोड़ी भी मेले में लोगों का ध्यान खींच रही है।