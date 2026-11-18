डिजिटल डेस्क, अजमेर। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में इस बार ऊंटों और घोड़ों के साथ-शात दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गायें लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत की दुर्लभ 'पुंगनूर' नस्ल की नन्ही गाय को देखने के लिए मेले में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है।

अपने बेहद छोटे कद और प्यारे रूप की वजह से यह गाय बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का ध्यान खींच रही है। कैसी दिखती है छोटी सी गाय? पुंगनूर को दुनिया की सबसे छोटी गायों की नस्ल माना जाता है। इसकी ऊंचाई आमतौर पर 2 से 3.5 फीट (70 से 90 सेंटीमीटर) के आसपास होती है, हालांकि कुछ बेहद छोटी पुंगनूर गायें महज 14 इंच तक की भी होती हैं। इसका वजन 115 से 200 किलो के बीच रहता है।

छोटे पैर, चौड़ा माथा और छोटे सींग इस गाय को बेहद खास बनाते हैं। इसकी पूंछ शरीर के मुकाबले काफी लंबी होती है, जो लगभग जमीन को छूती है। यह सफेद, हल्के भूरे, गहरे भूरे या लाल रंग की होती है और कई गायों के शरीर पर दूसरे रंग के धब्बे भी दिखते हैं।

कम खर्च में होता है पालन दूसरी गायों के मुकाबले इस गाय को पालना बेहद आसान और सस्ता है। इसे बहुत कम जगह की जरूरत होती है और यह रोजाना सिर्फ 5 किलो सामान्य हरा चारा और खाखला खाकर रह लेती है। कम खर्च होने की वजह से लोग इसे अब घरों में भी पालने लगे हैं।

वहींदूध के मामले में भी यह गाय किसी से कम नहीं है। यह रोजाना औसतन 1 से 3.5 लीटर (और अच्छी खुराक मिलने पर 5 लीटर तक) दूध देती है। आंध्र प्रदेश पशुपालन विभाग के मुताबिक, यह एक ब्यांत में करीब 1,100 किलो दूध दे सकती है। इसके दूध में सामान्य गायों के मुकाबले दोगुना यानी 5.4 से 8 प्रतिशत तक फैट होता है। यह A2 कैटेगरी का दूध है, जो पचने में आसान और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।

लाखों में है कीमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन नन्ही गायों के वीडियो सामने आने के बाद से देशभर में इनकी मांग तेजी से बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाजार में पुंगनूर गाय की कीमत उसकी उम्र, नस्ल की शुद्धता और गर्भित होने के हिसाब से 1 लाख से 10 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा तक जाती है।

एक सामान्य पुंगनूर गाय 50 हजार से ₹2.5 लाख रुपये तक मिल जाती है, जबकि शुद्ध नस्ल की गर्भित गाय 3 लाख से 10 लाख रुपये तक बिकती है। इसकी छोटी बछिया 40 हजार से 1 लाख रुपये के बीच आती है।