Rajasthan: सीकर में 27 जुलाई को PM Modi करेंगे जनसभा संबोधित, 9 करोड़ किसानों के खातों में जाएगी सम्मान निधि

PM Visit Rajasthan राजस्थान में विधानसभा चुनाव समीप है। वहीं लोकसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 जुलाई को राज्य के सीकर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां देशभर के 9 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि एक साथ ट्रांसफर करेंगे। कृषि मंत्रालय की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

Rajasthan: सीकर में 27 जुलाई को PM Modi करेंगे जनसभा संबोधित

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव समीप है। वहीं, लोकसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 जुलाई को राज्य के सीकर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। करेंगे सम्मान निधि ट्रांसफर प्रधानमंत्री यहां देशभर के 9 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि एक साथ ट्रांसफर करेंगे। कृषि मंत्रालय की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की निगरानी में कार्यक्रम की तैयारियां चल हैं। इसके बाद 16 अगस्त को नागौर जिले के खरनाल में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। खरनाल में जाट समाज के अराध्य देव वीर तेजाजी की जन्मस्थली है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा उत्साहित राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम के कार्यक्रमों को लेकर भाजपा काफी उत्साहित है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता जनसभा की तैयारियों में जुटे हैं। भाजपा नागौर और सीकर में बड़े पैमाने पर जनसभा आयोजित करने की तैयारी में जुटी है।पीएम की यात्रा से भाजपा को काफी राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

