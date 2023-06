ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, ESIC अस्पताल... राजस्थान को सौगात देने आठ जुलाई को बीकानेर आ रहे पीएम मोदी

राजस्थान में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले पीएम मोदी कई सौगात देने बीकानेर आ रहे हैं। मोदी आठ जुलाई को बीकानेर जिले में ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण करेंगे। इसे बनाने में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। बता दें कि मोदी इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

राजस्थान को सौगात देने आठ जुलाई को बीकानेर आ रहे पीएम मोदी

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान को जल्द ही ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी आठ जुलाई को राजस्थान के बीकानेर जिले में हाईवे का लोकार्पण करेंगे। अमृतसर से जामनगर रूट पर इसका निर्माण किया गया है। पीएम इस दौरान एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 12 घंटे में पूरा होगा 23 घंटे का सफर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे को बनाने में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। हाईवे शुरू हो जाने के बाद अमृतसर से जामनगर के बीच 23 घंटे का सफर कम होकर मात्र 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। बीकानेर के सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह छह लेन हाईवे पंजाब के अमृतसर से प्रारंभ होकर जामनगर तक कुल 1316 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चार राज्यों से होकर गुजरेगा हाईवे जानकारी के मुताबिक, इस एक्सप्रेस से राजस्थान के पांच जिले जुड़ेंगे। .ये जिले हैं हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। हाईवे के बीच में चार्जिंग स्टेशन, टोल प्लाजा, मिड वे होटल बनाए गए हैं। ये हाईवे चार राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरेगा। पीएम मोदी देंगे कई सौगात ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के अलावा मोदी और भी कई सौगात देंगे। पीएम भारत माला परियोजना के अंतर्गत 820.26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रायसिंहनगर-अनूपगढ़-पूगल तक की 162.46 किलोमीटर लंबी सड़क का भी उद्धाटन करेंगे। इस दौरान पीएम बीकानेर के अंत्योदय नगर में बने ईएसआईसी अस्पताल का भी लोकार्पण भी करेंगे।

