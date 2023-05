नाथद्वारा, एजेंसी। PM Modi Rajasthan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि, 'मैं पीएम मोदी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। राजस्थान में अच्छे काम हुए हैं, राजस्थान में सड़कें अच्छी हैं। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे और महसूस करते थे कि हम पिछड़ रहे हैं लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं।

सीएम गहलोत ने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार के सुशासन के कारण राजस्थान आर्थिक विकास के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हमारे राज्य की लंबित मांगों को लेकर मैं पीएम मोदी को पत्र लिखता रहता हूं और लिखता रहूंगा।

नाथद्वारा पहुंचते ही पीएम मोदी के कार पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए राजस्थान के लोगों ने उनका स्वागत किया। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए।

पीएम मोदी आज राजस्थान के लोगों को रेलवे, राजमार्ग और चिकित्सा सुविधाओं सहित कई बड़ी सौगात दे रहे है। इन परियोजनाओं का फोकस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राजसमंद और उदयपुर में टू-लेन के लिए सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

राजस्थान की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी ने उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया।

#WATCH | People shower flower petals on PM Modi's car as he arrives in Rajasthan's Nathdwara

PM will dedicate and lay the foundation stone of infrastructure projects worth over Rs 5,500 crores here. pic.twitter.com/mQIGrjJlKh