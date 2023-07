राजस्थान के बाहर भी करवा सकेंगे अंग प्रत्यारोपरण, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगी ये सुविधाएं

Rajasthan News राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब प्रदेश के बाहर से किसी भी अस्पताल में निशुल्क अंग प्रत्यारोपणकरवाया जा सकेगा। सरकार ने इसते तहतगाइडलाइन को मंजूरी दी है। गाइडलाइन में कहा गया कि विशेष मामलों में अंग प्रत्यारोपण के पैकेज का 50 फीसदी पैसा एडवांस मिल सकेगा।(फाइल फोटो)

राजस्थान के बाहर भी करवा सकेंगे अंग प्रत्यारोपरण

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब प्रदेश के बाहर से किसी भी अस्पताल में निशुल्क अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) करवाया जा सकेगा। अशोक गहलोत ने इस संबंध में नई गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। मरीजों को मिलेंगी ये सुविधाएं राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए रिम्बर्समेंट (अदायगी) मिल सकेगा। प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपरण और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए जाने वाले मरीज और उसके एक सहायक को हवाई यात्रा का टिकट मिल सकेगा। इसके लिए एक लाख रुपये तक का किराया मिलेगा। साथ ही बिल पेश करने पर उपचार का पूर पैसा मिल सकेगा। एडवांस में मिलेगा 50 फीसदी पैसा गाइडलाइन में कहा गया कि विशेष मामलों में अंग प्रत्यारोपण के पैकेज का 50 फीसदी पैसा एडवांस मिल सकेगा। गाइडलाइन के अनुसार, अंग प्रत्यारोपण की सिफारिश सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्तर पर बनी कमेटी करेगी। इस कमेटी की सिफारिश के बाद चिंरजीवी योजना के तहत पैकेज का लाभ मरीज को प्रदेश के बाहर मिल सकेगा। साइबर सिक्योरिटी लैब का भी एलान सरकार ने तय किया है कि प्रदेश स्तर पर राज्य में साइबर सिक्योरिटी लैब बनेगी। लैब बनाने और आवश्यक सामान खरीदने के लिए सीएम ने 18.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह लैब जयपुर स्थित पुलिस अकादमी परिसर में बनेगी। इससे प्रदेश में साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आएगी।

Edited By: Manish Negi