कानपुर के बाद अब अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश! रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे भारी भरकम पत्थर; मालगाड़ी टकराई

दरअसल, फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी इन पत्थरों से टकरा भी गई थी, लेकिन वो इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद रेल ड्राइवर के इसकी जानकारी आरपीएफ को दी, जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया।

Rajasthan: FIR registered against an unidentified person at Mangaliyawas PS in Ajmer u/s of Railway Act and Prevention of Damage to Public Property Act, in connection with the incident of a moving train hitting a concrete block on railway track. Further investigation underway.