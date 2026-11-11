जयपुर-दिल्ली हाईवे पर टोल प्लाजा के पास बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, बाल-बाल बची तीन युवकों की जान

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर-दिल्ली हाईवे पर 9 नवंबर की दोपहर एक स्कॉर्पियो कार डिवाइडर पर चढ़कर बेकाबू होकर पलट गई। गाडी में मौजूद लोगों की चीख-पुकार सुनते ही आसपास के लोग मदद के लिए आगे आएं।

मनोहरपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हादसे में घायल दोनों युवकों को अस्पताल भिजवाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को छुट्टी दे दी गई।

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा

हादसे पर मनोहरपुर SHO आशुतोष सिंह ने बताया- हादसा सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे जयपुर-दिल्ली हाईवे पर टोल प्लाजा के पास हुआ।

तीन युवक एक हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से जयपुर से रोहतक जा रहे थे, तभी मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास एसयूवी डिवाइडर पर चढ़ने से बेकाबू होकर पलट गई।

स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

हादसे के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में फंसे युवाओं की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए वहां पहुंचे। वहां मजूद लोगों ने गाड़ी को धक्का देकर सीधा किया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमे लोग मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं।