जयपुर में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, ड्राइवर फरार

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार थारगाड़ी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लापरवाह ड्राइविंग के कारण होने वाले हादसों के मामले सामने आ रहे हैं।

इसी क्रम में ताजा मामला जवाहर नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां दिवाली की देर रात करीब 2:40 बजे एक सफेद रंग की थार ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह दुर्घटना मामा की होटल के पास हुई।

कैसे हुआ हादसा? बता दें कि इस पूरे हादसे का एक डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें थार की बेकाबू रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही साफ दिख रही है। वीडियो के मुताबिक, तेज रफ्तार थार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारने से जैसे-तैसे बचाव किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर आगे चल रही दूसरी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार हवा में उछलकर सीधा सड़क पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस भयानक टक्कर के बावजूद बाइक सवार को गंभीर चोटें नहीं आईं और वह कुछ ही देर में खुद संभलकर खड़ा हो गया।