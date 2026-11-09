जयपुर में स्विफ्ट कार से स्टंट कर कई गाड़ियों को कुचला, दो आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में स्टंटबाजों ने कहर मचाया हुआ है। कुछ दिन पहले थार से स्टंट का मामला सामने आया था, अब स्विफ्ट कार से स्टंट के दौरान कई गाड़ियों को कुचलने की घटना सामने आई है।

रामनगरिया थाना क्षेत्र के जगतपुरा में स्विफ्ट कार से स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। स्टंट के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद लोगों और वाहनों को टक्कर मारने का आरोप लगा। दो आरोपी गिरफ्तार घटना के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरे घटनाक्रम का वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गाड़ी के नंबर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की पहचान अनुभव और उत्कर्ष के रूप में हुई। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

कार से कई लोगों को टक्कर मारने का आरोप आरोप है कि स्टंटबाजों ने कार से कई लोगों को टक्कर मारी। इस घटना को लेकर दो पक्षों पर जमकर विवाद हुआ और बात मारपीट पर आ गई। सीसीटीवी में दो पक्ष आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं।