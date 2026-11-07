इधर-उधर लहराई और लोगों की जान खतरे में डाली... जयपुर में थार से स्टंट का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। थार से स्टंट के वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं। कई मामलों में लोगों की जान जाने की घटनाएं भी हुईं। ताजा मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, जहां काले रंग की थार से खतरनाक स्टंट किया गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जयपुर का एक वीडियो वायरल होने के बाद चिंता बढ़ गई है। इसमें एक ड्राइवर को वैशाली नगर में आम्रपाली सर्कल के पास एक व्यस्त सड़क पर काली महिंद्रा थार से खतरनाक स्टंट करते देखा गया। लोगों की जान का खतरा, उठे सवाल इस लापरवाह ड्राइविंग से अन्य वाहन चालकों की जान खतरे में पड़ गई। थार को सार्वजनिक सड़क पर इधर-उधर लहराते और खतरनाक तरीके से चलाते हुए देखा गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है, जिस पर लोग कड़ी आलोचना कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।