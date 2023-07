राजस्थान में तेज बारिश बनी आफत, नदियों का जलस्तर बढ़ा; बिजली गिरने से दो लोगों की मौत

मौसम विभाग ने दस जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में गुजरात के तट के पास और पूर्वी उत्तरप्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं चल रही है। जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले की आयड़ नदी में पानी की तेजी से आवक हो रही है।

मौसम विभाग ने तीन दिन के लिए प्रदेश के सात जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी।(फोटो सोर्स: जागरण)

जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने तीन दिन के लिए प्रदेश के सात जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। शुक्रवार को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई। जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में बृहस्पतिवार रात से ही बारिश का दौर शुरू हुआ जो शुक्रवार को भी जारी रहा। इन जिलों में तीन से चार इंच बारिश हुई है। प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा मध्यप्रदेश और राजस्थान के करौली,कोटा व सवाईमाधोपुर जिलों में तेज बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है। कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तेज बारिश के बीच पाली जिले की सुकड़ी नदी में ट्रेक्टर-टाली पानी में बह गए । बाड़मेर में बृहस्पतिवार देर रात आकाशीय बिजली गिरने एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं चल रही मौसम विभाग ने दस जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में गुजरात के तट के पास और पूर्वी उत्तरप्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं चल रही है। जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले की आयड़ नदी में पानी की तेजी से आवक हो रही है। उदयपुर जिले के ही स्वरूपसागर बांध के दो गेट खोल गए हैं। इन इलाकों में जारी किया गया येलो अलर्ट जयपुर मौसम केंद्र ने शनिवार को झुंझुनूं,बीकानेर,पाली जिलों के लिए आरेंज अलर्ट। वहीं, नागौर,जालौर,हनुमानगढ़,चूरू,बाड़मेर,सिरोही,राजसमंद और जयपुर में भारी बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह रविवार को सिरोही,पाली,उदयपुर व जालौर जिलों के लिए अति भारी बारिश के लिए आरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं अजमेर,भीलवाड़ा,डूंगरपुर,अजमेर,राजसमंद, बीकानेर और बाड़मेर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

