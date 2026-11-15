तलाक, प्यार का जाल और धमाके की साजिश: पाकिस्तानी हैंडलर ने ऐसे बनाया युवती को श्रीगंगानगर रेलवे ब्लास्ट का मोहरा

डिजिटल डेस्क, जैसलमेर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 3 नवंबर को 50 GB गांव के पास रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके की साजिश कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडलर ‘शाह’ ने रची थी।

उसने एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर इस हमले को अंजाम देने के लिए तैयार किया। इस पूरे ऑपरेशन के लिए आरोपियों को 2.23 लाख रुपये दिए गए, जिसमें 1 लाख रुपये नकद और बाकी रकम उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।

ISI हैंडलर ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया ISI द्वारा रची गई इस साजिश का मकसद राजस्थान, खासकर श्रीगंगानगर में दहशत फैलाना था। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADGP ATS दिनेश MN ने AGTF और ANTF के वरिष्ठ अधिकारियों, बीकानेर रेंज के IG ओम प्रकाश और श्रीगंगानगर के SP हरिशंकर के साथ मिलकर जांच का खुलासा किया।

राजस्थान एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस की मदद से दो आरोपियों 21 साल के महकदीप कौर और 23 साल के दविंदर सिंह को पंजाब के गुरदासपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से विदेश में बनी दो पिस्तौलें, 46 जिंदा कारतूस और 30000 रुपये नकद बरामद किए हैं। दिनेश MN ने बताया कि यह धमाका विदेश में बैठे एक हैंडलर के इशारे पर किया गया था, जिसका मकसद श्रीगंगानगर और पूरे राजस्थान में दहशत फैलाना था।

श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक पर धमाके की साजिश रची आरोप है कि हैंडलर ने हमले को अंजाम देने के लिए टारगेट लोकेशन, फंड और निर्देश दिए थे। जांच से पता चला है कि महाकदीप कौर ने लगभग दो साल पहले शादी की थी, लेकिन दिसंबर 2024 में उनकी शादी टूट गई।

फरवरी 2025 में, उसके पति करणवीर सिंह को NDPS मामले में जेल हो गई। इसके बाद उसने महाकदीप से फिर संपर्क किया और उसे पाकिस्तान में बैठे 'लवली' नाम के एक व्यक्ति से बात करने को कहा, जो जेल में उसके पास पहुंचाने के लिए पैसे देने वाला था। बाद में लवली ने महाकदीप की पहचान 'शाह' नाम के एक अन्य व्यक्ति से कराई।

धीरे-धीरे, महाकदीप और शाह के बीच बातचीत एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गई और वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई। आरोप है कि पाकिस्तानी हैंडलर ने इस रिश्ते का फायदा उठाकर उसे रेलवे ब्लास्ट के लिए तैयार किया और उसे टारगेट सौंपे।

कैसे रची रेलवे हमले की साजिश? ADGP के अनुसार, महाकदीप और दविंदर 6 अक्टूबर को रामसिंहपुर इलाके में गए थे, लेकिन उनकी पहली कोशिश विफल रही क्योंकि उस समय विस्फोटक उपलब्ध नहीं था। वे 12 या 13 अक्टूबर को विस्फोटक और टाइमर लेकर वापस आए, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण धमाका नहीं हो सका। पाकिस्तान से मिले आगे के निर्देशों के बाद, वे 3 नवंबर को 50 GB के पास धमाका करने में सफल रहे। जांचकर्ता इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या उनका असली टारगेट कोई ट्रेन थी।

यह बड़ी कामयाबी एक जांच के बाद सामने आई, जिसमें लगभग पांच लाख कॉल रिकॉर्ड का खंगाले गए और 400 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। दो आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, हथियार भी बरामद पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध तस्करों और उनके स्थानीय संपर्कों की भी जांच की और फिर निगरानी और मानवीय खुफिया जानकारी के जरिए आरोपियों का पता लगाया। दिनेश एमएन ने बताया कि तीन दिन पहले केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर एटीएस की टीमें पंजाब पहुंचीं। पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्धों की लोकेशन गुरदासपुर में ट्रेस की गई, जहां 15 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।