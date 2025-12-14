गोल्डी बराड़ गिरोह को बड़ा झटका, लुधियाना पुलिस ने दबोचे 2 गुर्गे; हथियार भी बरामद

संवाद सहयोगी, लुधियाना। लुधियाना पुलिस ने विदेश में रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के दो करीबी सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

इन सदस्यों के संपर्क में आए लगभग 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को व्यापारियों से फिरौती वसूलने का कार्य सौंपा गया था।

पुलिस ने जतिन उर्फ सैम और जसप्रीत सिंह को वेद मंदिर चौक दरेसी मैदान से गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। गिरोह ने लुधियाना और आसपास के व्यापारियों से फिरौती वसूलने के इरादे से नए सदस्यों को शामिल किया था।