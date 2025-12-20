दिल्ली की सीएम ने किए मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन, गर्भगृह के सामने बैठकर मांगी मन्नत

जागरण संवाददाता, जयपुर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को राजस्थान के दौसा जिले में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल मेंहदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह के सामने कुछ देर बैठकर उन्होंने मन्नत मांगी। उनके पति मनीष गुप्ता भी साथ थे।

महंत नरेशपुरी के सानिध्य में पंडि़तों द्वारा विशेष पूजा करवाई गई। मंदिर में स्थित भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के भी दर्शन किए। इससे पहले मेंहदीपुर बालाजी पहुंचने पर अग्रवाल समाज की ओर से सीएम का स्वागत किया गया।

स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ ही दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दिल्ली की सीएम का स्वागत किया।