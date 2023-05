सचिन पायलट ने कहा- भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे राजस्थान सरकार; कांग्रेस में एकता के सवाल पर दिया यह जवाब

जयपुर, एएनआई। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास अभी भी छह महीने का समय है।

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस में एकता के सवाल पर सचिन पायलट कहते हैं, "न तो मैं किसी पर आरोप लगाता हूं और न ही व्यक्तिगत स्तर पर मेरा किसी से कोई मतभेद है।"

Rajasthan | "State govt must take action against corruption, we still have 6-month time," says Congress leader Sachin Pilot

On unity in Rajasthan Congress in view of upcoming state polls, Sachin Pilot says, "Neither I hurl allegations at anyone nor do I have any rift with anyone…