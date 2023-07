राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भाजपा सांसदों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी

जयपुर, एएनआई। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भाजपा सांसदों ने सोमवार को नई दिल्ली में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राजस्थान के भाजपा के सांसदों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रकट किया।

#WATCH | Delhi: BJP Rajasthan MPs along with senior leaders hold a protest in front of the Gandhi statue. The protest is against issues of rising atrocities and crime against women in the state. pic.twitter.com/ruyKBbsZEM

भाजपा सांसदों ने यह विरोध प्रदर्शन राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के मुद्दे को लेकर किया है। साथ ही उन्होंने नारेबाजी भी की। उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहा है।

राजस्थान से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हमारी मांग है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है।

#WATCH | BJP MP CP Joshi, says "Our demand is that Rajasthan CM Ashok Gehlot should resign for not being able to protect women in the state. The atrocities against women in the state have been increasing in the last few years" pic.twitter.com/KL2UZft7tu— ANI (@ANI) July 24, 2023