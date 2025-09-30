Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अजमेर में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, सड़कों पर लगा जाम

    By Digital Desk Edited By: Manish Negi
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    अजमेर में मंगलवार सुबह मौसम अचानक बदल गया। घने काले बादलों से आसमान ढक गया और तेज बूंदाबांदी झमाझम बारिश में बदल गई। इससे लोगों को धूप से राहत मिली पर दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो गई। सड़कों पर जलभराव हो गया और नगरीय विकास कार्यों की सामग्री भीग गई। दशहरा पर्व के लिए रावण के पुतले बना रहे गरीबों को नुकसान हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    अजमेर में बारिश के बाद लोगों से राहत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    अजमेर, डिजिटल डेस्क। राजस्थान के अजमेर में मंगलवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। करीब एक सप्ताह की खामोशी के बाद जिले में मौसम ने अचानक करवट बदली। घने काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और सुबह साढ़े पांच बजे शुरू हुई तेज बूंदाबांदी आठ बजे के आसपास झमाझम बारिश में तब्दील हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज धूप से राहत

    लोगों को तेज धूप से राहत तो मिली, पर लोगों की दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई। मानसून की विदाई के बाद घरों में बिस्तर और खाद्य सामग्री को धूप दिखाने का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि बरसात ने सारे इंतजाम बिगाड़ दिए।

    सड़कों पर जलभराव

    करीब डेढ़ घंटे की झमाझम बारिश से नालों में तेज बहाव और सड़कों पर पानी भर गया। वहीं, नगरीय विकास कार्यों की निर्माण सामग्री भीगकर बेकार हो गई। मंदिरों और पूजा पांडालों की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं। दशहरा पर्व के लिए सड़क किनारे बांस और कागज से रावण के पुतले बना रहे गरीब परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके तैयार किए पुतले बारिश से भीग गए।

    बरसात ने दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की परेशानी भी बढ़ा दी। हाट-बाजार वीरान हो गए और कई मजदूर काम पर जाने की बजाय घर लौट गए।