Rajasthan News: राजस्थान में चुनाव से पहले सात IAS और 30 IPS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

जयपुर (राजस्थान), एजेंसी। राजस्थान में 7 IAS और 30 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। जिसे लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

Seven IAS and 30 IPS officers in Rajasthan transferred; official orders issued.