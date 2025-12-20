तरनतारन: शादी से इनकार करने पर उतारा मौत के घाट, बस अड्डे पर युवती को मारी ताबड़तोड़ गोली

धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन। जम्मू-कश्मीर राजस्थान नेशनल हाईवे पर युवती नवरूप कौर (26) की गोलियां मारकर शनिवार की रात को हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अतुल सोनी, जगजीत सिंह व पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। इस संबंधी थाना सदर तरनतारन में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

विधानसभा हलका पट्टी के गांव बनवालीपुर निवासी मंगल सिंह ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी नवरूप कौर तरनतारन शहर के सैलून पर काम करती थी। इसी गांव से संबंधित कश्मीर सिंह का लड़का अर्जुन सिंह नवरूप कौर पर विवाह करने के लिए दबाव बनाता था। जबकि अर्जुन सिंह कोई कामकाज नहीं करता। नवरूप कौर ने अर्जुन सिंह से विवाह करवाने से साफ मना कर दिया था।

मंगल सिंह ने बताया कि अर्जुन सिंह ने उसकी लड़की को कई बार जान से मारने की धमकियां दी थी, जिस बाबत बकायदा 2 बार पंचायत भी बैठी लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शनिवार को नवरूप कौर रोज की तरह सैलून से शाम पांच बजे रवाना हुई।करीब साढ़े पांच बजे नवरूप कौर जम्मू कश्मीर राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग स्थित गांव रसूलपुर के अड्डे पर बस से उतरी।

वह अभी अपने गांव बनवालीपुर जाने के लिए टेंपू का इंतजार कर रही थी। इतनी देर में अर्जुन सिंह अपने साथी समेत बाइक पर सवार होकर आया, जिसने बस अड्डे पर ही नवरूप कौर पर गोलियों की बौछाड़ कर दी।