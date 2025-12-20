Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तरनतारन: शादी से इनकार करने पर उतारा मौत के घाट, बस अड्डे पर युवती को मारी ताबड़तोड़ गोली

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:33 PM (IST)

    तरनतारन में जम्मू-कश्मीर राजस्थान नेशनल हाईवे पर नवरूप कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अर्जुन सिंह, जो पीड़िता पर शादी का दबाव बना रहा था, ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    शादी से इनकार करने पर युवती की हत्या। फाइल फोटो

    धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन। जम्मू-कश्मीर राजस्थान नेशनल हाईवे पर युवती नवरूप कौर (26) की गोलियां मारकर शनिवार की रात को हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अतुल सोनी, जगजीत सिंह व पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। इस संबंधी थाना सदर तरनतारन में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधानसभा हलका पट्टी के गांव बनवालीपुर निवासी मंगल सिंह ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी नवरूप कौर तरनतारन शहर के सैलून पर काम करती थी। इसी गांव से संबंधित कश्मीर सिंह का लड़का अर्जुन सिंह नवरूप कौर पर विवाह करने के लिए दबाव बनाता था। जबकि अर्जुन सिंह कोई कामकाज नहीं करता। नवरूप कौर ने अर्जुन सिंह से विवाह करवाने से साफ मना कर दिया था।

    मंगल सिंह ने बताया कि अर्जुन सिंह ने उसकी लड़की को कई बार जान से मारने की धमकियां दी थी, जिस बाबत बकायदा 2 बार पंचायत भी बैठी लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शनिवार को नवरूप कौर रोज की तरह सैलून से शाम पांच बजे रवाना हुई।करीब साढ़े पांच बजे नवरूप कौर जम्मू कश्मीर राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग स्थित गांव रसूलपुर के अड्डे पर बस से उतरी।

    वह अभी अपने गांव बनवालीपुर जाने के लिए टेंपू का इंतजार कर रही थी। इतनी देर में अर्जुन सिंह अपने साथी समेत बाइक पर सवार होकर आया, जिसने बस अड्डे पर ही नवरूप कौर पर गोलियों की बौछाड़ कर दी।

    2 गोलियां लगने से नवरूप कौर लहू से लथपथ होकर सड़क पर गिर गई, उसे तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। एसएसपी सुरिंदर लाबा ने बताया कि नवरूप कौर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता मंगल सिंह के बयानों पर अर्जन सिंह और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।