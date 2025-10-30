तरनतारन जिले के दो डीएसपी और एक थाना प्रभारी का तबादला, शिरोमणि अकाली दल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन

धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विस हल्का तरनतारन के उप चुनाव मौके आम आदमी पार्टी के पक्ष में भुगतने के मद्देनजर जिले के पुलिस अधिकारियों खिलाफ चुनाव आयोग की गाज गिरी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर द्वारा चुनाव आयोग को दी गई शिकायत के आधार पर, आयोग ने गुरुवार रात कड़ी कार्रवाई करते हुए तरनतारन जिले में तैनात दो डीएसपी और एक थाना प्रमुख का तबादला कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में, पिछले कई दिनों से शिरोमणि अकाली दल चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम यह प्रचार कर रहा था कि तरनतारन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सीपीएस हरमीत सिंह संधू ने विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद के दो अधिकारियों की नियुक्ति करवाई ।

इन अधिकारियों में डीएसपी (डी) सुखबीर सिंह संधू और डीएसपी सब डिवीजन तरनतारन जगजीत सिंह चहल शामिल थे। ये दोनों अधिकारी पिछले 14 वर्षों से तरनतारन जिले के विभिन्न थानों में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी।