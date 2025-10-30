तरनतारन जिले के दो डीएसपी और एक थाना प्रभारी का तबादला, शिरोमणि अकाली दल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन
तरनतारन उपचुनाव से पहले, शिरोमणि अकाली दल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जिले के दो डीएसपी और एक थाना प्रभारी का तबादला कर दिया। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर अधिकारियों की नियुक्ति में पक्षपात करने का आरोप लगाया था। आयोग ने आरोपों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों का तबादला कर दिया।
धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विस हल्का तरनतारन के उप चुनाव मौके आम आदमी पार्टी के पक्ष में भुगतने के मद्देनजर जिले के पुलिस अधिकारियों खिलाफ चुनाव आयोग की गाज गिरी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर द्वारा चुनाव आयोग को दी गई शिकायत के आधार पर, आयोग ने गुरुवार रात कड़ी कार्रवाई करते हुए तरनतारन जिले में तैनात दो डीएसपी और एक थाना प्रमुख का तबादला कर दिया।
इस संबंध में, पिछले कई दिनों से शिरोमणि अकाली दल चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम यह प्रचार कर रहा था कि तरनतारन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सीपीएस हरमीत सिंह संधू ने विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद के दो अधिकारियों की नियुक्ति करवाई ।
इन अधिकारियों में डीएसपी (डी) सुखबीर सिंह संधू और डीएसपी सब डिवीजन तरनतारन जगजीत सिंह चहल शामिल थे। ये दोनों अधिकारी पिछले 14 वर्षों से तरनतारन जिले के विभिन्न थानों में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
जिसके आधार पर आयोग ने वीरवार की रात डीएसपी सुखबीर सिंह संधू और जगजीत सिंह चहल का तबादला कर दिया। इसके साथ ही थाना झबाल के प्रमुख सब इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह का भी तबादला कर दिया गया। उनकी जगह इंस्पेक्टर नवनीत कौर को थाना प्रमुख बनाया गया है।
