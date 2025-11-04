पाकिस्तान से असलहा लाकर बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद

जागरण संवाददाता, तरनतारन। सीआइए स्टाफ की टीम ने पाकिस्तान से असलहा मंगवाकर बेचने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से दो अवैध पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ थाना सरहाली में केस दर्ज किया है।

डीएसपी (डी) हरजिंदर सिंह ने बताया कि सीआइए स्टाफ प्रभारी प्रभजीत सिंह गिल को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से संपर्क बनाकर असलहा मंगवाने व विभिन्न शहरों में बेचने वाले गिरोह से जुड़े दो लोग सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर एएसआइ मनजिंदर सिंह के नेतृत्व में गांव खेडा के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान दो लोगों को रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान जोबन सिंह निवासी मेहंदीपुर के कब्जे से .30 बोर का पिस्टल, एक मैगजीन, दो कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही और राजफाश होंगे।