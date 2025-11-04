पाकिस्तान से असलहा लाकर बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद
तरनतारन में, सीआईए स्टाफ ने पाकिस्तान से हथियार लाकर बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। अमृतसर में भी देहाती पुलिस ने पाकिस्तान से भेजे गए पिस्तौल के साथ तीन लोगों को पकड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। सीआइए स्टाफ की टीम ने पाकिस्तान से असलहा मंगवाकर बेचने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से दो अवैध पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ थाना सरहाली में केस दर्ज किया है।
डीएसपी (डी) हरजिंदर सिंह ने बताया कि सीआइए स्टाफ प्रभारी प्रभजीत सिंह गिल को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से संपर्क बनाकर असलहा मंगवाने व विभिन्न शहरों में बेचने वाले गिरोह से जुड़े दो लोग सक्रिय हैं।
सूचना के आधार पर एएसआइ मनजिंदर सिंह के नेतृत्व में गांव खेडा के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान दो लोगों को रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान जोबन सिंह निवासी मेहंदीपुर के कब्जे से .30 बोर का पिस्टल, एक मैगजीन, दो कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही और राजफाश होंगे।
दो विदेशी पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार
अमृतसर में देहाती पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से भेजे ग्लाक पिस्तौल सहित तीन आरोपितों को रविवार रात गिरफ्तार किया। आरोपितों से दो विदेशी पिस्तौल, दो मैगजीन, चार मोबाइल और बाइक बरामद कर केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है।
