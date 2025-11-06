आतंकी रिंदा ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को दी जान से मारने की धमकी, चुनावी मुहिम से दूर रहने को कहा
तरनतारन उपचुनाव में प्रचार कर रहे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने जान से मारने की धमकी दी है। वड़िंग को 11 नवंबर तक चुनावी मुहिम से दूर रहने को कहा गया है। इससे पहले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजबीर सिंह भुल्लर को भी धमकी मिली थी। वड़िंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन के उपचुनाव के प्रचार में लगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने जान से मारने की धमकी दी है। रिंदा ने वड़िंग को 11 नवंबर तक चुनावी मुहिम से दूर रहने को कहा है।
इससे तीन दिन पहले, जिला कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष राजबीर सिंह भुल्लर को भी चुनावी प्रचार से हटने के लिए धमकाया गया था। वड़िंग ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनके वाट्सएप पर पाकिस्तान में रह रहे आतंकी रिंदा ने पहले काल करके जान से मारने की धमकियां दीं।
इसके बाद वायस मैसेज के माध्यम से चुनावी प्रचार से हटने के लिए धमकाया। रिंदा ने यह भी कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रवजोत ग्रेवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। धमकी के बाद गृह विभाग ने वड़िंग की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
दूसरी ओर, पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में वड़िंग वीरवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। वड़िंग के वकील ने आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी से तरनतारन में हो रहे विधानसभा उपचुनाव तक पेशी से छूट देने की मांग की है।
आयोग के चेयरमैन ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर तरनतारन ने भी आयोग से पेशी से छूट देने की मांग की है। वड़िंग की तरफ से प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। आयोग अब इस मामले में 17 नवंबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि तरनतारन में चुनाव प्रचार के दौरान वड़िंग ने बूटा सिंह को ‘जमा काला’ कहकर संबोधित किया था।
राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। इस टिप्पणी बाद राज्य में राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। कपूरथला में बूटा के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू और भांजे पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान की शिकायत पर पुलिस ने वड़िंग के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
एफआइआर के बाद वड़िंग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि एफआइआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से वड़िंग आयोग के सामने पेश नहीं हुए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी से सात दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
