    तरनतारन की SSP रवजोत ग्रेवाल सस्पेंड, शिअद नेताओं को गिरफ्तार करने के मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने तरनतारन उपचुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेताओं की गिरफ्तारी के मामले में एसएसपी रवजोत ग्रेवाल को सस्पेंड कर दिया है। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पुलिस पर धक्केशाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद आयोग ने यह कार्रवाई की।

    तरनतारन की SSP रवजोत ग्रेवाल सस्पेंड। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन के उपचुनाव दौरान शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेताओं को गिरफ्तार करने के मामले पर चुनाव आयोग ने तरनतारन की एसएसपी रवजोत ग्रेवाल को सस्पेंड कर दिया है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तरनतारन के एसएसपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

    शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा शुक्रवार को तरनतारन जिले में तैनात प्रेक्षकों को लिखित शिकायत देते आरोप लगाया गया था कि सरकार के इशारे पर चलते शिअद से संबंधित तीन सरपंचों व एक पार्षद को गिरफ्तार किया गया है।

    इसके अलावा शिअद कार्यकर्ताओं को धमकाने बाबत अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए थे। पुलिस प्रशासन की धक्केशाही के खिलाफ शिअद द्वारा धरना दिया गया। जिसके बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा एसएसपी रवजोत ग्रेवाल को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए गए।

    सितंबर माह में बतौर एसएसपी तैनात हुईं रवजोत ग्रेवाल को शनिवार सस्पेंड करने के आदेश जारी हुए। जिसके साथ ही अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तरनतारन के एसएसपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।