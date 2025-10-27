Language
    तरनतारन में पिस्टल बरामद करने आरोपी के घर गई पुलिस, फैमिली ने टीम पर कर दिया हमला

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:29 AM (IST)

    तरनतारन के पट्टी शहर में पुलिस ने एक युवक के घर से पिस्टल बरामद की। इस दौरान, युवक के परिवार ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई घायल हो गए और आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। पट्टी शहर के वार्ड नंबर आठ निवासी करनबीर सिंह नामक युवक से पुलिस ने चीन निर्मित 7.62 बोर का पिस्टल, दो मोबाइल, दो कारतूस बरामद किए। इस दौरान पुलिस टीम पर युवक के परिवार ने हमला कर दिया

    हमले में एएसआइ हरपाल सिंह की वर्दी फट गई और आरोपित करनबीर सिंह फरार हो गया। सब डिवीजन पट्टी के डीएसपी लवकेश सैनी ने बताया कि चौकी सभरा प्रभारी हरपाल सिंह ने सूचना के आधार पर करनबीर के घर पर तलाशी ली।

    पिस्टल व मोबाइल बरामद करके पुलिस टीम अभी लिखित कार्रवाई कर रही थी कि करनबीर सिंह की पत्नी हरविंदर कौर, पिता सुखदेव सिंह, दादा करतार सिंह ने पुलिस टीम को घेरकर हमला किया।

     