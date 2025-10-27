तरनतारन में पिस्टल बरामद करने आरोपी के घर गई पुलिस, फैमिली ने टीम पर कर दिया हमला

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पट्टी शहर के वार्ड नंबर आठ निवासी करनबीर सिंह नामक युवक से पुलिस ने चीन निर्मित 7.62 बोर का पिस्टल, दो मोबाइल, दो कारतूस बरामद किए। इस दौरान पुलिस टीम पर युवक के परिवार ने हमला कर दिया

हमले में एएसआइ हरपाल सिंह की वर्दी फट गई और आरोपित करनबीर सिंह फरार हो गया। सब डिवीजन पट्टी के डीएसपी लवकेश सैनी ने बताया कि चौकी सभरा प्रभारी हरपाल सिंह ने सूचना के आधार पर करनबीर के घर पर तलाशी ली।