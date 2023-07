भारतीय सीमा में फिर घुसपैठ की कोशिश, पाकिस्तान से आधी रात को आया ड्रोन; BSF के जवानों ने की फायरिंग

Pakistani Drone In Punjab पाकिस्तान की ओर से नशे और हथियार के तस्कर लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीमा पर बीएसएफ के जवान हर बार इस कोशिश को नाकाम कर देते हैं। शनिवार आधी रात को तरनतारन स्थित भारत-पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर 8 राउंड फायरिंग की और वह वापस लौट गया।

पाकिस्तान से आधी रात को आया ड्रोन, BSF के जवानों ने की फायरिंग

तरनतारन, जागरण संवाददाता। पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से लगातार घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार की रात को 10.13 बजे बीओपी कलसियां के क्षेत्र में एक ड्रोन भारतीय क्षेत्र में देखा गया। थाना खालड़ा में आती भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की 71वीं बटालियन के जवानों ने गांव सिंहपुरा (बीओपी कलसियां) के क्षेत्र में पाक की तरफ से रात को 10.13 बजे हरकत महसूस की। BSF जवानों ने की आठ राउंड फायरिंग नाइटविजन कैमरों की मदद से देखा कि एक ड्रोन भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो रहा है। बीएसएफ के जवानों द्वारा ड्रोन पर आठ राउंड फायर किए गए। करीब तीन मिनट बाद उक्त ड्रोन वापस पाक लौट गया। थाना खालड़ा में इस बाबत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

