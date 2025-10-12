Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक गिरफ्तार; दूसरा फरार

    By Suprabha SaxenaEdited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    तरनतारन में अटारी-कपूरथला मार्ग पर रविवार दोपहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान  पुलिस ने गुरसेवक सिंह नामक एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद नाकाबंदी की गई। जवाबी कार्रवाई में गुरसेवक सिंह के पैर में गोली लग गई। फरार बदमाश की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। रविवार की दोपहर को अटारी-कपूथला मार्ग स्थित कस्बा फतेहबाद के समीप बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी डॉ रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि थाना गोइंदवाल साहिब की पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जिसके आधार पर डीएसपी अतुल सोनी व थाना प्रभारी कश्मीर सिंह की अगुवाई में पुलिस ने नाकाबंदी की गई। फतेहबाद नहर समीप दो बदमाशों को देखते पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया। तब बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं।

    जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की टांग पर गोली लगी। जिसको मौके पर काबू कर लिया गया। जिसकी पहचान गुरसेवक सिंह उर्फ बंब निवासी गोइंदवाल साहिब के तौर पर हुई। फरार हुए साथी उत्तम सिंह निवासी पलासौर (थाना सिटी तरनतारन) की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। एसएसपी ने बताया कि बंब के खिलाफ बड़ी वारदातों को अंजाम देने के चार से पांच मामले दर्ज हैं।