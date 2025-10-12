तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक गिरफ्तार; दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, तरनतारन। रविवार की दोपहर को अटारी-कपूथला मार्ग स्थित कस्बा फतेहबाद के समीप बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया।

एसएसपी डॉ रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि थाना गोइंदवाल साहिब की पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जिसके आधार पर डीएसपी अतुल सोनी व थाना प्रभारी कश्मीर सिंह की अगुवाई में पुलिस ने नाकाबंदी की गई। फतेहबाद नहर समीप दो बदमाशों को देखते पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया। तब बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं।