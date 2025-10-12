तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक गिरफ्तार; दूसरा फरार
तरनतारन में अटारी-कपूरथला मार्ग पर रविवार दोपहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने गुरसेवक सिंह नामक एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद नाकाबंदी की गई। जवाबी कार्रवाई में गुरसेवक सिंह के पैर में गोली लग गई। फरार बदमाश की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। रविवार की दोपहर को अटारी-कपूथला मार्ग स्थित कस्बा फतेहबाद के समीप बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया।
एसएसपी डॉ रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि थाना गोइंदवाल साहिब की पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जिसके आधार पर डीएसपी अतुल सोनी व थाना प्रभारी कश्मीर सिंह की अगुवाई में पुलिस ने नाकाबंदी की गई। फतेहबाद नहर समीप दो बदमाशों को देखते पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया। तब बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं।
जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की टांग पर गोली लगी। जिसको मौके पर काबू कर लिया गया। जिसकी पहचान गुरसेवक सिंह उर्फ बंब निवासी गोइंदवाल साहिब के तौर पर हुई। फरार हुए साथी उत्तम सिंह निवासी पलासौर (थाना सिटी तरनतारन) की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। एसएसपी ने बताया कि बंब के खिलाफ बड़ी वारदातों को अंजाम देने के चार से पांच मामले दर्ज हैं।
