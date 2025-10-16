तरनतारन उपचुनाव 2025: फार्म हाउस, 20 तोला सोना... डिफेंडर, मर्सिडीज से चलते हैं कांग्रेस प्रत्याशी करणबीर सिंह

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी

व शिअद प्रत्याशी प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा ने बुधवार को नामांकन भरा। नामांकन के लिए दिए कागजात के अनुसार कर्ण बुर्ज करोड़पति हैं। उनके पास डिफेंडर (सवा करोड़), आडी (25 लाख), मर्सडीज (30 लाख) गाड़ियां हैं।

गांव खैरदीनके में 50 लाख रुपये का आलीशान फॉर्म हाउस भी है। करण बुर्ज के कुल तीन बैंक खाते है। एचडीएफसी बैंक खाते में एक करोड़ की राशि जमा है। अन्य खातों में 70 लाख रुपये के करीब है।

गहनों के शौकीन करण बुर्ज के पास 20 तोले सोना है। कृषि योग्य करीब 22 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करीब साढ़े पांच करोड़ है। हालांकि मर्सडीज गाड़ी पर 18 लाख का लोन है। नकदी के रूप में उनके पास सवा लाख रुपये है।