Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तरनतारन उपचुनाव 2025: फार्म हाउस, 20 तोला सोना... डिफेंडर, मर्सिडीज से चलते हैं कांग्रेस प्रत्याशी करणबीर सिंह

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    तरनतारन उपचुनाव 2025 में कांग्रेस ने करणबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। करणबीर सिंह एक धनी परिवार से हैं और शानदार जीवनशैली जीते हैं। उनके पास फॉर्म हाउस है, 20 तोला सोना है, और वे डिफेंडर व मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में चलते हैं। करणबीर सिंह को अपनी साफ छवि और विकास के प्रति प्रतिबद्धता से चुनाव जीतने की उम्मीद है। वे मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image


    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी

    व शिअद प्रत्याशी प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा ने बुधवार को नामांकन भरा। नामांकन के लिए दिए कागजात के अनुसार कर्ण बुर्ज करोड़पति हैं। उनके पास डिफेंडर (सवा करोड़), आडी (25 लाख), मर्सडीज (30 लाख) गाड़ियां हैं।

    गांव खैरदीनके में 50 लाख रुपये का आलीशान फॉर्म हाउस भी है। करण बुर्ज के कुल तीन बैंक खाते है। एचडीएफसी बैंक खाते में एक करोड़ की राशि जमा है। अन्य खातों में 70 लाख रुपये के करीब है।

    गहनों के शौकीन करण बुर्ज के पास 20 तोले सोना है। कृषि योग्य करीब 22 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करीब साढ़े पांच करोड़ है। हालांकि मर्सडीज गाड़ी पर 18 लाख का लोन है। नकदी के रूप में उनके पास सवा लाख रुपये है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिअद प्रत्याशी प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा के पास कैश के रूप में 50 हजार रुपये है। बैंक खाते में 1.52 लाख रुपये की राशि जमा है। चुनावी खर्च के विवरण के लिए अलग तौर पर खोले गए खाते में 1.57 लाख रुपये की राशि है।

    उनके पास इनोवा हाईक्रोस गाड़ी (कीमत 34 लाख), मारुति बलेनो (कीमत साढ़े पांच लाख) है। 12 तोले सोने के आभूषण है। अमृतसर के गांव भंगाली कलां में पांच कनाल जमीन भी है, जिसकी कीमत 5.31 करोड़ रुपये बनती है।

     