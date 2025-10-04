तरनतारन उपचुनाव 2025: कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, करणबीर सिंह बुर्ज पर खेला दांव

डिजिटल डेस्क, तरनतारन: तरनतारन उपचुनाव के लिए आखिरकार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवीर घोषित कर दिया। टिकट को लेकर काफी खींचतान के बाद कांग्रेस ने करणबीर सिंह बुर्ज पर दांव खेला है। पार्ट हाईकमान ने करणबीर सिंह बुर्ज पर मुहर लगाई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने अपना-अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।