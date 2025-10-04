तरनतारन उपचुनाव 2025: कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, करणबीर सिंह बुर्ज पर खेला दांव
तरनतारन उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने करणबीर सिंह बुर्ज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट को लेकर पार्टी में काफी खींचतान चल रही थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी और अकाली दल पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। करणबीर सिंह बुर्ज पर कांग्रेस हाईकमान ने मुहर लगाई।
डिजिटल डेस्क, तरनतारन: तरनतारन उपचुनाव के लिए आखिरकार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवीर घोषित कर दिया। टिकट को लेकर काफी खींचतान के बाद कांग्रेस ने करणबीर सिंह बुर्ज पर दांव खेला है। पार्ट हाईकमान ने करणबीर सिंह बुर्ज पर मुहर लगाई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने अपना-अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।