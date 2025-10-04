Language
    तरनतारन उपचुनाव 2025: कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, करणबीर सिंह बुर्ज पर खेला दांव

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:18 PM (IST)

    तरनतारन उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने करणबीर सिंह बुर्ज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट को लेकर पार्टी में काफी खींचतान चल रही थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी और अकाली दल पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। करणबीर सिंह बुर्ज पर कांग्रेस हाईकमान ने मुहर लगाई।

    Hero Image
    तरनतारन उपचुनाव 2025: कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, तरनतारन: तरनतारन उपचुनाव के लिए आखिरकार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवीर घोषित कर दिया। टिकट को लेकर काफी खींचतान के बाद कांग्रेस ने करणबीर सिंह बुर्ज पर दांव खेला है। पार्ट हाईकमान ने करणबीर सिंह बुर्ज पर मुहर लगाई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने अपना-अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

