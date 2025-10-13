तरनतारन उपचुनाव के लिए आज से भर सकेंगे नॉमिनेशन, 11 नवंबर को होगा मतदान
पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। चुनाव आयोग ने 11 नवंबर को मतदान की तारीख तय की है। उम्मीदवार आज से अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, तरनतारन। भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब की 21-तरन तारन विधानसभा सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2025 से राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 अक्टूबर नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
नामांकन पत्र 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किसी भी कार्य दिवस (सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र फॉर्म 2बी में जमा कराने होंगे, जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास उपलब्ध हैं।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 18 अक्टूबर (शनिवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। हालांकि, 19 अक्टूबर (रविवार) और 20 अक्टूबर (सोमवार, दीवाली) इस अधिनियम के तहत अवकाश हैं, अतः इन तिथियों पर नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।