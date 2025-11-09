तरनतारन उपचुनाव: थमा प्रचार का शोर, मंगलवार को होगा मतदान; पहली बार केंद्रीय बल की 12 कंपनियों की तैनाती
तरनतारन-21 विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय बल की 12 कंपनियां तैनात की हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बल तैनात है, जिसका कारण सीमा से निकटता बताया गया है।
जागरण टीम, चंडीगढ़/तरनतारन। विधानसभा के हलका तरनतारन-21 में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियों का चुनाव प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। आयोग ने सभी बाहरी लोगों को विधानसभा क्षेत्र छोड़ने को कहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए केंद्रीय बल की 12 कंपनियों को तैनात कर दिया है।
यह पहली बार है कि जब राज्य में किसी उपचुनाव के दौरान इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बल को तैनात किया गया हो। हालांकि चुनाव आयोग ने इसका कारण जिले का पाकिस्तान की सीमा से सटा होना बताया है।
इसकी पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने की है। उन्होंने बताया कि 222 पोलिंग स्टेशनों को कवर करते हुए सभी 114 पोलिंग केंद्रों पर केंद्रीय बल के जवान तैनात रहेंगे। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा।
मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिनकी निगरानी रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर चुनाव आयोग की देखरेख में की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी संवेदनशील मतदान केंद्र स्थलों की निगरानी के लिए 46 माइक्रो आब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे निडर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
वहीं, जिला चुनाव अधिकारी एस राहुल ने बताया कि अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। दस नवंबर की दोपहर को सभी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। मतदान के बाद ईवीएम को इंटरनेशनल कालेज आफ नर्सिंग (पिद्दी) में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा।
विधानसभा में मतदाताओं की स्थिति
- कुल मतदाता : 1,92,838
- पुरुष : 1,00,933
- महिलाएं : 91,897
- थर्ड जैंडर : 8
- सर्विस मतदाता : 1,357
- 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता : 1,657
- 18 से 19 वर्षीय मतदाता : 3,333
- एनआरआइ मतदाता : 306
- दिव्यांग मतदाता : 1,488
