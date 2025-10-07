Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवसेना नेता सूरी हत्याकांड के आरोपित का भाई चुनावी मैदान में, सांसद अमृतपाल की पार्टी ने तरनतारन से दिया टिकट

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:41 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने तरनतारन उपचुनाव के लिए मनदीप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मनदीप सिंह शिवसेना नेता सूरी हत्याकांड के आरोपी संदीप सिंह उर्फ सनी के भाई हैं। सांसद सरबजीत सिंह और तरसेम सिंह ने कहा कि सिख कौम पर अत्याचार बढ़ रहा है और मनदीप सिंह की जीत निश्चित है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने तरनतारन उपचुनाव में सूरी हत्याकांड के आरोपित के भाई को टिकट दिया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने तरनतारन उपचुनाव को लेकर मंगलवार को अपने पत्ते खोल ही दिए। खडूर साहिब के सांसद व पार्टी के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह की मौजूदगी में फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह ने घोषणा करते कहा कि मनदीप सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर निवासी संदीप सिंह उर्फ सनी के भाई मनदीप सिंह अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की ओर से चुनाव लड़ने लिए सहमत हुए हैं। हालांकि कुछ दिनों से चर्चा थी कि संदीप सिंह सनी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है।

    शिव सेना नेता सूरी हत्याकांड में जेल में बंद आरोपित संदीप सिंह उर्फ सनी ने गत दिन पूर्व वहां सजा काट रहे पंजाब पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर सूबा सिंह, गुरबचन सिंह व इंद्रजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया था। कई दिन जेरे इलाज रहे इंस्पेक्टर सूबा सिंह की बाद में मौत हो गई थी।

    संदीप सिंह सनी के भाई मनदीप सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा करते सांसद सरबजीत सिंह, तरसेम सिंह, भाई मोहकम सिंह ने कहा कि सिख कौम पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में खडूर साहिब के लोगों ने डिबरुगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह को रिकार्ड तोड़ मतों से चुनाव जिताया था, उसी तरह मनदीप सिंह की भी जीत होगी। मनदीप सिंह को उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करते सांसद सरबजीत सिंह, साथ हैं भाई मोहकम सिंह व अन्य। जागरण