शिवसेना नेता सूरी हत्याकांड के आरोपित का भाई चुनावी मैदान में, सांसद अमृतपाल की पार्टी ने तरनतारन से दिया टिकट

शिरोमणि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने तरनतारन उपचुनाव के लिए मनदीप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मनदीप सिंह शिवसेना नेता सूरी हत्याकांड के आरोपी संदीप सिंह उर्फ सनी के भाई हैं। सांसद सरबजीत सिंह और तरसेम सिंह ने कहा कि सिख कौम पर अत्याचार बढ़ रहा है और मनदीप सिंह की जीत निश्चित है।

जागरण संवाददाता, तरनतारन। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने तरनतारन उपचुनाव को लेकर मंगलवार को अपने पत्ते खोल ही दिए। खडूर साहिब के सांसद व पार्टी के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह की मौजूदगी में फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह ने घोषणा करते कहा कि मनदीप सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है।

अमृतसर निवासी संदीप सिंह उर्फ सनी के भाई मनदीप सिंह अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की ओर से चुनाव लड़ने लिए सहमत हुए हैं। हालांकि कुछ दिनों से चर्चा थी कि संदीप सिंह सनी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है।

शिव सेना नेता सूरी हत्याकांड में जेल में बंद आरोपित संदीप सिंह उर्फ सनी ने गत दिन पूर्व वहां सजा काट रहे पंजाब पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर सूबा सिंह, गुरबचन सिंह व इंद्रजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया था। कई दिन जेरे इलाज रहे इंस्पेक्टर सूबा सिंह की बाद में मौत हो गई थी।