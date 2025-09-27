'CM मान ने पंजाब के हितों के लिए केंद्र सरकार से कोई समझौता नहीं किया', AAP नेता हरमीत सिंह संधू का बयान

पूर्व सीपीएस हरमीत सिंह संधू ने कहा कि वे तरनतारन के विकास के लिए समर्पित हैं। उन्होंने आप की आगामी उपचुनाव में जीत की बात कही क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के हितों के लिए केंद्र सरकार से कोई समझौता नहीं किया। सरकार द्वारा बेअदबी पर नया कानून लाया जा रहा है और 55 हजार से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं।

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पूर्व सीपीएस व हलका इंचार्ज हरमीत सिंह संधू ने कहा कि गुरु नगरी तरनतारन के विकास को समर्पित होकर राजनीति करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि इस हलके के लोगों ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है। आगामी उपचुनाव में आप की शानदार जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह पाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब के हितों के लिए केंद्र की मोदी सरकार से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि पंजाब व पंजाबियों का गौरव बढ़ाया गया है।

संधू ने कहा कि बेअदबी के मामले में सरकार द्वारा नया कानून लाकर एतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। आप सरकार ने मेरिट के आधार पर 55 हजार से अधिक नौकरियां देकर मिसाल कायम की है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीरतीमान स्थापित करते हुए ठोस फैसले लिए हैं।

स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमे के साथ जोड़ा जा रहा है। भगवंत मान सरकार ने फैसला किया है कि यह लाभ सरकारी कर्मियों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों के परिवारों को भी दिया जाना है।