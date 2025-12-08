Language
    अकाल तख्त ने सुखबीर बादल के करीबी विरसा सिंह वल्टोहा पर लगाए प्रतिबंध हटाए, शिअद को मिली बड़ी राहत

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    श्री अकाल तख्त साहिब ने एक साल पहले शिअद नेता विरसा सिंह वल्टोहा पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज के नेतृत्व में यह फैसला स ...और पढ़ें

    श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह अपनी गलती कबूलते हुए (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। करीब एक वर्ष पहले शिअद नेता विरसा सिंह वल्टोहा के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब से सुनाए गए फैसले को पलटते हुए सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज के नेतृत्व में पांच सिंह साहिबान ने विरसा सिंह वल्टोहा पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का आदेश दिया है।

    लगातार दो बार विधायक रह चुके विरसा सिंह वल्टोहा शिअद के प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की गुडबुक में शामिल विरसा सिंह वल्टोहा को श्री अकाल तख्त साहिब से माफी मिलने के बाद पार्टी को जहां बड़ा बल मिला है, वहीं विरसा सिंह वल्टोहा को सियासी राहत मिली है।