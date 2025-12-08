अकाल तख्त ने सुखबीर बादल के करीबी विरसा सिंह वल्टोहा पर लगाए प्रतिबंध हटाए, शिअद को मिली बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, तरनतारन। करीब एक वर्ष पहले शिअद नेता विरसा सिंह वल्टोहा के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब से सुनाए गए फैसले को पलटते हुए सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज के नेतृत्व में पांच सिंह साहिबान ने विरसा सिंह वल्टोहा पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का आदेश दिया है।

लगातार दो बार विधायक रह चुके विरसा सिंह वल्टोहा शिअद के प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की गुडबुक में शामिल विरसा सिंह वल्टोहा को श्री अकाल तख्त साहिब से माफी मिलने के बाद पार्टी को जहां बड़ा बल मिला है, वहीं विरसा सिंह वल्टोहा को सियासी राहत मिली है।