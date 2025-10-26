तरनतारन में अकाली दल ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाया चार घंटे तक धरना, क्या थी वजह?

जागरण संवाददाता, तरनतारन। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शनिवार को तरनतारन उपचुनाव सरकार व पुलिस की धक्केशाही के खिलाफ चार घंटे तक धरना दिया। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल की कठपुतली करार देते कहा है कि पंजाब की सत्ता संभालने के बजाय दिल्ली के व्यापारियों के हत्थे चढ़े मुख्यमंत्री मान ने तरनतारन उपचुनाव में आप की हार को कबूल कर लिया है।

इस हार को जीत में बदलने के लिए वह पुलिस प्रशासन के हाथों में पार्टी के झंडे थमाने में लगे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा शिअद कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। थाना सिटी की पुलिस द्वारा शिअद प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर व अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे की मिसाल देते कहा है कि ऐसे मुकदमों की शिअद के वह वर्कर कैसे परवाह करेंगे, जिनके पूर्वजों ने शिरोमणि अकाली दल के लिए अनगिनत कुर्बानियां दीं।

आप के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू के आवास से महज 100 गज की दूरी पर (झब्बाल-अमृतसर बाइपास) धरने का नेतृत्व करते हुए सुखबीर ने कहा कि एक दौर था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने हमारे परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज किया था।