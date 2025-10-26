तरनतारन में अकाली दल ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाया चार घंटे तक धरना, क्या थी वजह?
शिरोमणि अकाली दल ने तरनतारन उपचुनाव में पुलिस और सरकार की कथित धक्केशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन्हें केजरीवाल की कठपुतली बताया। उन्होंने पुलिस पर शिअद कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो केजरीवाल और मान को हलके में घुसने नहीं दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शनिवार को तरनतारन उपचुनाव सरकार व पुलिस की धक्केशाही के खिलाफ चार घंटे तक धरना दिया।
पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल की कठपुतली करार देते कहा है कि पंजाब की सत्ता संभालने के बजाय दिल्ली के व्यापारियों के हत्थे चढ़े मुख्यमंत्री मान ने तरनतारन उपचुनाव में आप की हार को कबूल कर लिया है।
इस हार को जीत में बदलने के लिए वह पुलिस प्रशासन के हाथों में पार्टी के झंडे थमाने में लगे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा शिअद कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। थाना सिटी की पुलिस द्वारा शिअद प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर व अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे की मिसाल देते कहा है कि ऐसे मुकदमों की शिअद के वह वर्कर कैसे परवाह करेंगे, जिनके पूर्वजों ने शिरोमणि अकाली दल के लिए अनगिनत कुर्बानियां दीं।
आप के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू के आवास से महज 100 गज की दूरी पर (झब्बाल-अमृतसर बाइपास) धरने का नेतृत्व करते हुए सुखबीर ने कहा कि एक दौर था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने हमारे परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज किया था।
बाद में कैप्टन सरकार की किरकिरी हुई। अब भगवंत मान सरकार के इशारे पर तरनतारन की एसएसपी की ओर से अपनी पोस्टिंग मोहाली करवाने के लिए शिअद कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
शिअद अध्यक्ष ने कहा कि अकालियों को जेल जाने की कोई परवाह नहीं। अगर झूठे मुकदमे वापस न लिए तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया को हलके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सुखबीर ने कहा कि पुलिस अधिकारी सरकार के इशारे पर धक्केशाही करने से बाज आ जाएं।
