तरनतारन: पाकिस्तान से ड्रोन से भेजी साढ़े नौ किलो हेरोइन बरामद, आठ तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई साढ़े नौ किलो हेरोइन सहित आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तरनतारन व अमृतसर जिले में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्करों ने पाकिस्तान से नशे की बड़ी खेप मंगवाई गई है।

एसएसपी डा. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि गांव गहरी निवासी किसान गुरजिंदर सिंह के खेत से प्लास्टिक की पीले रंग की टेप से लिपटा एक पैकेट मिला। पैकेट की जांच करने पर पांच किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके अलावा बीएसएफ ने ड्रोन की आहट सुनने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और पुलिस की मदद से बाइक सवार तीन आरोपितों को गिरफ्तार 700 ग्राम हेरोइन और एक मोबाइल फोन बरामद किया। इनकी पहचान दलेर सिंह निवासी खेमकरण, बूटा सिंह निवासी आसल, सुमनप्रीत सिंह निवासी भोजियां के रूप में हुई है।

एक अन्य तस्कर जसवंत सिंह से भी एक किलो 900 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके अलावा, अमृतसर देहात पुलिस ने भी चार तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास एक किलो 700 ग्राम हेरोइन, दो पिस्तौल, एक कांटा, चार कारतूस और एक हजार ड्रग मनी बरामद हुई है।