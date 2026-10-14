पुलिस की एंटी ड्रोन टीम में तैनात जवान ही सरहद पार से मंगवाता रहा नशा; तरनतारन में 15 किलो हेरोइन के साथ अरेस्ट

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। सीमा पार से ड्रोन से होने वाली नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा तैयार की गई एंटी ड्रोन टीम का कांस्टेबल ही बीएसएफ ने अरेस्ट किया है। आरोपी कांस्टेबल से 15 किलोग्राम के करीब हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी इंटरनेशनल वेल्यू ही तकरीबन 100 करोड़ रुपए के करीब हे।

जानकारी के अनुसार, सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से गिराई जाने वाली नशीली खेप पर नजर रखने और उसे नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन स्थापित किया गया है। आरोपी सिपाई इसी एंटी ड्रोन टीम में तैनात था। आरोपी की पहचान थाना सराय अमानत खां के गांव भूसे निवासी नंबरदार रंजीत सिंह के बेटे करनबीर सिंह के तौर पर हुई है।