'परविंदर सिंह झोटा को मिले शहीद का दर्जा', मानसा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बोले राजा वड़िंग

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मानसा में बीते मंगलवार एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार को कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने परिवार से मुलाकात की और शोक-संतप्त परिवार को सांत्वना दिया।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजा वड़िंग ने परविंदर सिंह झोटा की तारीफ की और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए चिंता व्यक्त की। राजा वड़िंग ने कहा कि यह दुनिया भर में रहने वाले पंजाबियों और पंजाब के लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। हमारा राज्य ड्रग्स की समस्या में और गहरा धंसता जा रहा है, और हर दिन अनगिनत युवा इसकी लत का शिकार हो रहे हैं।

सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए लेकिन... राजा वड़िंग ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि डेढ़ महीने के अंदर ड्रग्स की समस्या खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' जैसे अभियान भी शुरू किए और जनता के करोड़ों रुपये खर्च किए। हालांकि, मेरा मानना है कि ये अभियान काफी हद तक नतीजे देने में नाकाम रहे हैं और पंजाब के लोगों को गुमराह किया गया है। फिर परमिंदर झोटा नाम का एक बहादुर युवा सामने आया, जिस पर कथित तौर पर 27 मामले दर्ज किए गए थे। राजा वड़िंग ने कहा-