'परविंदर सिंह झोटा को मिले शहीद का दर्जा', मानसा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बोले राजा वड़िंग
पंजाब के मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद कांग्रेस सांसद राजा वड़िंग ने परिवार से मुलाकात की।
HighLights
एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की मानसा में हत्या
कांग्रेस सांसद राजा वड़िंग ने परिवार से की मुलाकात
झोटा को शहीद का दर्जा देने की मांग, कानून-व्यवस्था पर सवाल
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मानसा में बीते मंगलवार एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार को कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने परिवार से मुलाकात की और शोक-संतप्त परिवार को सांत्वना दिया।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजा वड़िंग ने परविंदर सिंह झोटा की तारीफ की और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए चिंता व्यक्त की।
राजा वड़िंग ने कहा कि यह दुनिया भर में रहने वाले पंजाबियों और पंजाब के लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। हमारा राज्य ड्रग्स की समस्या में और गहरा धंसता जा रहा है, और हर दिन अनगिनत युवा इसकी लत का शिकार हो रहे हैं।
सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए लेकिन...
राजा वड़िंग ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि डेढ़ महीने के अंदर ड्रग्स की समस्या खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' जैसे अभियान भी शुरू किए और जनता के करोड़ों रुपये खर्च किए। हालांकि, मेरा मानना है कि ये अभियान काफी हद तक नतीजे देने में नाकाम रहे हैं और पंजाब के लोगों को गुमराह किया गया है। फिर परमिंदर झोटा नाम का एक बहादुर युवा सामने आया, जिस पर कथित तौर पर 27 मामले दर्ज किए गए थे। राजा वड़िंग ने कहा-
परमिंदर ने ड्रग्स बेचने वालों का सामना किया, उनकी गतिविधियों का पर्दाफाश किया और उनकी कथित संलिप्तता को सामने लाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किए। उसने पहले भी इसमें शामिल लोगों का सामना किया था और उन्हें चेतावनी दी थी। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी परमिंदर से नाखुश थी क्योंकि वह बार-बार ड्रग्स बेचने वालों का पर्दाफाश कर रहा था और मानसा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा था। हमने DSP से भी संपर्क किया, जिन्होंने इलाके का दौरा किया, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद कोई असरदार कार्रवाई नहीं हुई। -राजा वड़िंग, कांग्रेस सांसद
राजा वड़िंग बोले- शहीद का दर्जा मिले
उन्होंने आगे कहा कि पंजाब कांग्रेस ने कल अपने सभी ब्लॉक और जिलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे और यह संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता और उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। उन्होंने कह कि सरकार को ड्रग्स की समस्या से असरदार ढंग से निपटने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
सरकार को उसके बलिदान को मान्यता देनी चाहिए, उसे शहीद का दर्जा देना चाहिए और पंजाब विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को बहाने बनाने के बजाय परिवार से मिलना चाहिए और उनके दुख में शामिल होना चाहिए।
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