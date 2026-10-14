'मैं अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगी', परविंदर झोटा की मां का रो-रोकर बुरा हाल; हत्या से पहले जताई थी हमले की आशंका

डिजिटल डेस्क, मानसा। पंजाब के मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस बीच पुलिस ने बुधवार को हत्याकांड के मुख्य आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक्टिविस्ट के पिता और पूर्व फौजी भीम सिंह ने कहा था कि जब तक उनके बेटे का आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता। वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

पहले से ही था जान को खतरा नशा-विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की दुखी मां ने मानसा के तिकोनी चौक पर प्रदर्शनक के दौरान बताया कि परविंदर ने घर से निकलने से पहले उनके पैर छुए थे और कहा था, "मेरा खाना तैयार रखना। मैं वापस आकर खाऊंगा।"

उन्होंने कहा कि मना करने के बावजूद परविंदर स्कूटर से घर से निकले थे। उन्होंने बताया कि वह उनके लौटने का इंतजार कर रही थीं, तभी उन्हें उनकी मौत की खबर मिली। दुखी मां ने आरोप लगाया कि झोटा ने पहले ही अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। उन्होंने कहा...